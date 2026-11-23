Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Şanlıurfa'da Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki sınava hazırlanan 8. sınıf öğrencisi Muhammed Mustafa Aksoy, Türkiye Kupası İl Birinciliği Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Kentte yaşayan 13 yaşındaki Aksoy, LGS'ye hazırlanırken bir yandan da severek oynadığı satrançta kendini geliştirmek için çalışmalarını sürdürdü.

Aksoy, 11 Nisan Spor Salonu'nda 59 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Kupası İl Birinciliği Turnuvası'nda mücadele etti.

Rakiplerini geride bırakarak il şampiyonu olan Aksoy, bölge turnuvasında Şanlıurfa'yı temsil etme hakkı kazandı.

Genç satranççı, elde ettiği başarıyla ailesini ve sevenlerini gururlandırdı.

Kaynak: AA