Şanlıurfa'da 59 sporcunun katıldığı turnuvada 13 yaşındaki genç il şampiyonu olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da LGS'ye hazırlanan 13 yaşındaki genç, 11 Nisan Spor Salonu'nda 59 sporcunun katıldığı Türkiye Kupası İl Birinciliği Turnuvası'nda il şampiyonu oldu. Rakiplerini geride bırakan genç, bölge turnuvasında Şanlıurfa'yı temsil etme hakkı kazandı.
Şanlıurfa'da Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki sınava hazırlanan 8. sınıf öğrencisi Muhammed Mustafa Aksoy, Türkiye Kupası İl Birinciliği Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.
Kentte yaşayan 13 yaşındaki Aksoy, LGS'ye hazırlanırken bir yandan da severek oynadığı satrançta kendini geliştirmek için çalışmalarını sürdürdü.
Aksoy, 11 Nisan Spor Salonu'nda 59 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Kupası İl Birinciliği Turnuvası'nda mücadele etti.
Rakiplerini geride bırakarak il şampiyonu olan Aksoy, bölge turnuvasında Şanlıurfa'yı temsil etme hakkı kazandı.
Genç satranççı, elde ettiği başarıyla ailesini ve sevenlerini gururlandırdı.