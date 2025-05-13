Şanlıurfa'da 3 ragbi takımı Türkiye Finallerine kaldı

Şanlıurfa'nın 3 ragbi takımı bölge şampiyonasında gösterdikleri performansla Türkiye finallerine yükseldi.

Şanlıurfa'dan 3 ragbi takımı, Erzurum'da düzenlenen bölge şampiyonasında sergiledikleri üstün performansla Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Şehit Mustafa Direkli Ortaokulu Kız ve Erkek Ragbi Takımları ile Karaköprü Geçit Ortaokulu Kız Ragbi Takımı, güçlü rakiplerini geride bırakarak adlarını Türkiye genelinde son 16 takım arasına yazdırdı. Mayıs ayı sonunda Çorum'da düzenlenecek Türkiye finallerinde mücadele edecek olan Şanlıurfa'nın başarılı sporcuları, hazırlıklarına yoğun bir tempoda devam ediyor. Sporcuların bu başarısı, Şanlıurfa'da büyük bir sevinçle karşılandı. - ŞANLIURFA