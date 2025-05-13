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Sane yok artık dedirtti! Bayern Münih'ten istedikleri inanılmaz

Sane yok artık dedirtti! Bayern Münih'ten istedikleri inanılmaz
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İsmi Galatasaray ile de anılan Leroy Sane, Bayern Münih ile kontrat yenilemek için 12 milyon euro yıllık maaş, 3 milyon euro bonus ve ayrıca maç başı ücret talep ediyor.

Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, istediği maaş talebiyle yok artık dedirtti.

YILLIK 12 MİLYON EURO MAAŞ TALEBİ

Alman basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın da gündeminde bulunan 29 yaşındaki yıldız oyuncu Sane, Bavyera devinden yıllık 12 milyon euro net maaş, 3 milyon euro bonus ve maç başı ücret talep etti. Menajerini değiştiren ve Bayern Münih ile arası David Alaba ve Robert Lewandowski'nin bonservissiz ayrılıkları sebebiyle kötü olan Pini Zahavi ile anlaşan Leroy Sane'nin bu şartlar altında Bayern Münih ile yeniden anlaşma ihtimalinin zor olduğu belirtildi.

BAYERN'İN TEKLİFİ 10 MİLYON EURO

Haberde, Alman devinin yıldız oyuncuya yıllık en fazla net 10 milyon euro maaş verebileceği, bonus ve maç başı ücretlerinin de bu kadar yüksek olmasına sıcak bakılmadığı aktarıldı.

RAKAMLARI

Manchester City'den 49 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sane, bu sezon 44 maça çıktı. Alman sağ kanat, bu maçlarda 13 gol atarken, 6 golün de asistini yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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