Sane'nin İstanbul'a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu

Sane'nin İstanbul'a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
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Galatasaray ile anlaşmaya varan Leroy Sane, bu akşam İstanbul'a gelerek Sarı-kırmızılılar için sağlık kontrolünden geçecek. Alman oyuncu, yıllık 9 milyon euro net maaş kazanacak. Galatasaray maaşın yanı sıra imza parası da ödeyecek.

Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray ile anlaşmaya varan Leroy Sane'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

BU GECE İSTANBUL'A GELİYOR

A Spor'un haberine göre; Galatasaray ile anlaşan Leroy Sane, bu akşam İstanbul'a gelecek. Haberde, yıldız oyuncunun Sarı-kırmızılılar için sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

MALİYETİ DE BELLİ OLDU

Öte yandan Alman yıldızın maliyeti de ortaya çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Leroy Sane ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Sane yıllık 9 milyon euro net maaş kazanacak. Galatasaray maaşın yanı sıra imza parası da ödeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih ile bu sezon 45 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 13 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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