Sane'den büyük tepki: Bu da ne böyle?

Galatasaray'da ilk resmi maçına Gaziantep'te çıkan Leroy Sane, maçın ardından stadın zeminine eleştirilerde bulundu ve Sarı-kırmızılı teknik heyete ''Bu da ne böyle? Zemin çok kötüydü'' şeklinde eleştiride bulundu.

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında ligin son şampiyonu Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi ve rakibini 3-0 mağlup etti.

ZEMİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Leroy Sane, ilk kez bir resmi maçta takımı adına sahaya çıktı. Maçın büyük bölümünde etkisiz bir grafik çizerek eleştiriler alan Sane, maç sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun zeminindeki bozukluklardan şikayetçi oldu.

''BU DA NE BÖYLE?''

Yıldız oyuncu, karşılaşmanın ardından soyunma odasında teknik heyete dert yandı. Sahanın zemininden memnun olmayan Sane, ''Bu da ne böyle? Zemin çok kötüydü'' şeklinde eleştiriler yaptı. Okan Buruk'un öğrencisini teselli ettiği öğrenildi.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

bu sane hemen sistemi öğrenmiş ağlamaya başladı okan hocası yetiştirmiş onu

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Patates tarlası Saneciğim zamanla alışırsın

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Yazıcı:

bizimkiler parayı ceplerine harcarlar anca böyle şeylere para verilmez

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Sen burayı Alamanaya mı sandın iyi zemin istiyorsan Yallah git Avrupa ya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
