Sane'den büyük tepki: Bu da ne böyle?

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında ligin son şampiyonu Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi ve rakibini 3-0 mağlup etti.

ZEMİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Leroy Sane, ilk kez bir resmi maçta takımı adına sahaya çıktı. Maçın büyük bölümünde etkisiz bir grafik çizerek eleştiriler alan Sane, maç sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun zeminindeki bozukluklardan şikayetçi oldu.

''BU DA NE BÖYLE?''

Yıldız oyuncu, karşılaşmanın ardından soyunma odasında teknik heyete dert yandı. Sahanın zemininden memnun olmayan Sane, ''Bu da ne böyle? Zemin çok kötüydü'' şeklinde eleştiriler yaptı. Okan Buruk'un öğrencisini teselli ettiği öğrenildi.