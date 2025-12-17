Haberler

Sandıklı MYO Güz Dönemi Voleybol Turnuvası sona erdi

Sandıklı MYO Güz Dönemi Voleybol Turnuvası sona erdi
Güncelleme:
Afyonkarahisar Sandıklı MYO'da düzenlenen Güz Dönemi Voleybol Turnuvası, Traktör FC'nin şampiyonluğu ile sona erdi. 8 takımın katıldığı turnuva, büyük ilgiyle takip edildi.

Afyonkarahisar Sandıklı Meslek Yüksekokulu (Sandıklı MYO) tarafından öğrencileri arasında düzenlenen Güz Dönemi Voleybol Turnuvası, büyük bir heyecanla tamamlandı.

Eleme usulüyle gerçekleşen ve 8 takımın kıyasıya mücadele ettiği bu turnuvanın şampiyonu Traktör FC oldu. 4 gün boyunca Vali Gökmen Çiçek Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakalar, öğrenciler ve sporseverler tarafından büyük ilgiyle izlendi. Zorlu ve çekişmeli geçen karşılaşmaların ardından finale yükselen takımlar arasından Traktör FC, üstün bir performans sergileyerek kupayı kaldırmayı başardı.

Sandıklı MYO yönetimi, turnuvanın başarılı bir şekilde organize edilmesinde ve yürütülmesinde başından sonuna kadar desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve değerli personeline en içten teşekkürlerini iletti. - AFYONKARAHİSAR

