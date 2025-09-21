Haberler

Sandıklar açılmadan hemen önce Sadettin Saran'dan flaş hamle

Sandıklar açılmadan hemen önce Sadettin Saran'dan flaş hamle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında oy verme işlemleri tamamlanırken, başkan adaylarından Sadettin Saran'ın sahibi olduğu yasal bahis firmasının işlemlere ara verdiği duyuruldu.

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu yapılıyor. Kongrede mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor. 24 bin 800 üyenin oy verdiği seçimde sandıklar kapandıktan hemen sonra flaş bir gelişme yaşandı.

SARAN'IN YASAL BAHİS FİRMASI İŞLEMLERİNE ARA VERDİ

Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul'da oy verme işlemleri tamamlanırken, başkan adaylarından Sadettin Saran'ın sahibi olduğu yasal bahis firmasının işlemlere ara verdiği duyuruldu. Sadettin Saran'ın bu hamlesi, futbolseverler arasında seçimi kazandığına ve bu doğrultuda böyle bir hamle yaptığına yönelik söylemler getirdi.

SEÇİM HEYECANI

Sarı-lacivertli kulübün olağanüstü genel kurulunda mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor. Oy verme işlemleri sabah 10.00'da başladı ve saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

YENİ BAŞKAN BELLİ OLACAK

Sandıkların açılmasının ardından oy sayımı genel kurul divan başkanının gözetiminde yapılacak. Günün sonunda Fenerbahçe'nin yeni başkanı resmen açıklanacak.

OY DAĞILIMI VE DETAYLAR

Seçimde beyaz pusula Ali Koç'u, sarı pusula ise Sadettin Saran'ı temsil etti. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, seçimde şu ana kadar 24 bin 800 üyenin oy kullandığını açıkladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmre Gök:

Bir Galatasaraylı olarak Ali Koç diyorum :)

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Eee, nasıl oldu bu iş 49.000 delegenin yarısı oy kullanmamış seçime gölge mi düştü şimdi ..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
