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San Marino'yu farka boğduk! Ümit Milli Takımımız, ilk galibiyetini aldı

Türkiye U-21 Milli Takımı, UEFA U-21 Şampiyonası Elemeleri'nde San Marino'yu 5-0 mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Maçın gollerini 5. ve 37. dakikalarda Enis Destan, 81, 83 ve 87. dakikalarda ise Erencan Yardımcı attı.