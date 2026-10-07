Samsunsporlu Gineli Bayo, Trabzonspor derbisinde gol atmak istiyor

Samsunspor'un Gineli forveti Mohamed Bayo, kötü sonuçlar alırken ve zor bir dönemden geçerken, gol atmanın kolay olmadığını ancak takım arkadaşlarının desteğiyle Trabzonspor maçında gol atmak istediğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Karadeniz derbisinde Trabzonspor'u ağırlayacak Samsunspor'da, Gineli futbolcu Mohamed Bayo, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir maça çıkacaklarının altını çizen Bayo, "Trabzonspor karşılaşması çok zor olacak. Derbi karşılaşması olacak. Kazanma düşüncesiyle oynayacağız. Futbolun doğasında olan bir şey varsa, o da zor anlardır. Futbolda zor anlar olabiliyor. Bizler genç bir takımız. Genç bir takım olarak karşılaşmayı kazanmak ve galibiyeti de taraftarımız için çok ama çok istiyoruz. Milli arada çok iyi bir antrenman dönemi geçirdik. Şimdi birlik ve beraberlik gösterme zamanı. İnşallah bu birlik ve beraberliği başarabilirsek iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Gol atmak için çok iyi çalıştığını vurgulayan 28 yaşındaki futbolcu, "Henüz golle buluşamadım. 3 aydır forma giymiyordum. İyi bir mantalite ile geri geldim. İnşallah takımım da bana gol atma konusunda yardımcı olacaktır. Elbette zor dönemden geçerken gol atmak da kolay olmuyor. Özellikle sonuçlar kötü olduğunda ama inşallah çok fazla çalışıp, olabildiğince de gol atmaya çalışacağım" diye konuştu.

Antrenmandan detaylar

Samsunspor, bu sezon ilk kez tam kadro olarak çalıştı. Takımda milli ara öncesi sakatlıkları bulunan Oskar Ohlenschlger, Jaures Assoumou, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Elayis Tavşan, Elliot William Watt ve Fatih Kaya da antrenmanda yer aldı. Alman Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapılan antrenmanda futbolcular, düz koşu, ısınma hareketleri ve rondo çalışmasının ardından taktik antrenmana geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı