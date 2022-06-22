Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi.

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Samsunspor'da orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ve hücum oyuncusu Polat Yaldır, kaleci Nurullah Aslan, stoper Yunus Emre Çift, sol bek Soner Gönül ve yeni transfer Gaetan Laura VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada kontrolde eko-efor testine tabi tutulan futbolculara çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları yapıldığı bildirildi.

Samsun'a geldiği için mutlu olduğunu ifade eden futbolcular, kendilerine gösterdikleri ilgiden ötürü hastane personeline ve hekimlere teşekkürlerini iletti. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor