Samsunspor'un oyuncusu Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi

Samsunspor'un kiralık oyuncusu Eyüp Aydın, trafik kazası geçirdi. Kulüp, oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

SAMSUNSPOR'un Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Eyüp Aydın, trafik kazası geçirdi. Kulübün sanal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirildi.

Kaza, İlkadım ilçesi Gar Kavşağı'nda meydana geldi. Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Eyüp Aydın'ın, bugün maddi hasarla sonuçlanan bir trafik kazasına karıştığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Yaşanan kazada oyuncumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı ve tedbir amaçlı kontrollerinin gerçekleştirildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
