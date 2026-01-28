Samsunsporlu Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi

Samsunspor Futbol Kulübü, oyuncusu Eyüp Aydın'ın maddi hasarlı trafik kazasına karıştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Eyüp Aydın'ın, bugün maddi hasarla sonuçlanan bir trafik kazasına karıştığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Yaşanan kazada oyuncumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı ve tedbir amaçlı kontrollerinin gerçekleştirildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz" denildi. - SAMSUN