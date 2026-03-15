Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Makoumbou ve Tomasson ile bulan Samsun temsilcisi, karşılaşmada 1-1 eşitliğin ardından son dakikada bulduğu golle maçı kazandı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bahtiyar Birinci, Murat Temel

Samsunspor : İrfan Can Eğribayat, Zeki Yavru (Dk. 73 Joe Mendes), Borevkovic, Satka, Tomasson, Celil Yüksel, Ntcham (Dk. 4 Makoumbou), Elayis Tavsan (Dk. 73 Coulibaly), Holse, Yalçın Kayan (Dk. 73 Emre Kılınç), Moundilmadji

Zecorner Kayserispor : Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Semih Güler, Brenet, Furkan Soyalp, Benes (Dk. 77 Görkem Sağlam), Cardoso, Makarov (Dk. 46 Chalov), Talha Sarıarslan (Dk. 46 Joao Mendes), Onugkha (Dk. 64 Tuci)

Goller: Dk. 31 Makoumbou, Dk. 90+3 Tomasson ( Samsunspor ), Dk. 46 Borevkovic (Kendi kalesine) (Zecorner Kayserispor )

Sarı kart: Dk. 74 Tomasson ( Samsunspor )

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor 2-1 yendi.

46. dakikada Zecorner Kayserispor 1-1 eşitliği sağladı. Chalov'ın sert şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat çeldiği top Borevkovic'in ayağına çarparak ağlara gitti: 1-1

49. dakikada Chalov'un ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda, top yan direğe çarparak auta gitti.

53. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahasından şutunda, kaleci Bilal Bayazıt son anda topa sahip oldu.

55. dakikada Makoumbou'nun pasında Moundilmadji altıpas içinde topa dokundu, kaleci Bilal Bayazıt iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+3 dakikada Samsunspor, 2-1 öne geçti. Joao Mendes'in pasında ceza sahası içinde Tomasson düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-1

Karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı

Dünyanın gözü önünde katliam! Yine yasaklı bombayla vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif

Ortalığı karıştıracak dev teklif! Bu rakamı kabul etmemeleri imkansız
Samsunspor galibiyeti 90+3'te hatırladı

Bir taraf sevinçten çıldırdı, diğer taraf hüzünden adeta yıkıldı
İsrailli uzman: İran'ın misket bombası taşıyan füzeleri İsrail'e ciddi zarar verdi

Resmen itiraf ettiler! İran'ı silahı başlarına bela oldu
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek

İran'la ilgili bugüne kadar ki en net tarih! Dünya, merakla bekliyor
Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif

Ortalığı karıştıracak dev teklif! Bu rakamı kabul etmemeleri imkansız
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Orkun Kökçü'den ağızları açık bırakan gol

Bu şut ağlara gitti!