Samsunspor, Zaid Seha'yı Transfer Etti
Samsunspor, Fransa 2. Lig ekiplerinden Dunkerque'ün 18 yaşındaki kanat oyuncusu Zaid Seha'yı transfer etti. 1 yıllık sözleşme imzalanan oyuncu, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan lisans aldı.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fransa 2. Lig ekiplerinden Dunkerque'ün Madagaskarlı kanat oyuncusu Zaid Seha'yı transfer etti.

FIFA'nın verdiği 2 dönemlik transfer yasağının bu yaz sona ermesiyle birlikte Samsunspor hem iç hem dış transferde hareketli günler geçiriyor. Kırmızı-beyazlılar son olarak Fransa 2. Lig ekiplerinden Dunkerque forması giyen 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Zaid Seha'yı transfer etti. Karadeniz temsilcisi, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan lisansı da çıkartılan oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Şimdiye kadar Auxerre'in alt yaş kategorilerinde 17 maça çıkan Seha, bu karşılaşmalarda 1 gol atma başarısı gösterdi.

Ayrıca Samsunspor bu sezon transfer ettiği Omorowa kiralık olarak başka bir takıma gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
