Samsunspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı takımın Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenmanı, 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda oyun ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, duran top organizasyonu ile tamamlandı.

Karadeniz ekibi, Fransa Ligue 2 ekibi USL Dunkerque ile yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 20.00'de başlayacak.