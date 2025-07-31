Samsunspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Samsunspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yaptığı antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı takım yarın USL Dunkerque ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı takımın Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenmanı, 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda oyun ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, duran top organizasyonu ile tamamlandı.

Karadeniz ekibi, Fransa Ligue 2 ekibi USL Dunkerque ile yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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