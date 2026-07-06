Haberler

Samsunspor'da yeni sezon mesaisi başladı

Samsunspor'da yeni sezon mesaisi başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirdi.

Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan sezonun ilk antrenmanı, futbolcuların ısınma koşusuyla başladı. Yeni sezonun ilk çalışmasında oyuncuların istekli ve tempolu görüntüsü dikkat çekerken, teknik heyet antrenmanın ilk bölümünde fiziksel adaptasyona yönelik çalışmalar yaptırdı.

Isınma bölümünün ardından kısa pas organizasyonları üzerinde duran Samsunsporlu futbolcular, topa sahip olma ve pas temposuna yönelik uygulamalar gerçekleştirdi. Yaklaşık 1.5 saat süren günün ilk antrenmanı, bu çalışmaların ardından sona erdi.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk gününü çift antrenmanla geçirecek olan Samsunspor, çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yapılacak günün ikinci saha idmanıyla devam edecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da

Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da

Tarihi zirve için geri sayım başladı! İşte Ankara'ya gelen ilk isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti

Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti
Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! Plana 5 ülke daha dahil edildi

Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! 5 ülke daha dahil edildi
MSÜ Bando Okulu'nun ilk kadın öğrencilerinden ilham veren çağrı

1831'den beri bir ilk! MSÜ'de tarihi dönem
Kabus gibi! Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın

Kabus gibi! Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın
Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağışlar geri geliyor

Sağanak yağışlar geri geliyor
Sosyal yardım ödemeleri artırıldı

Bakan müjdeyi verdi! Tüm ödemeler artırıldı
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi

Plajda oturan başörtülü anne ve kızına saldıran kadın işte şimdi yandı