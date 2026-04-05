Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 1-1 berabere kapattı. İki takım da karşılıklı gollerle skoru dengeledi.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Şener, Gökmen Baltacı
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Borevkovic, Van Drongelen, Soner Gönül, Coulibaly, Yalçın Kayan, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Mouandilmadji
TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Han Güngördü, Andzouana, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Bardhi, Olaigbe, Muleka
Goller: Dk. 23 Bardhi (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 43 Holse ( Samsunspor ),
Sarı kartlar: Dk. 9 Jevtovic, Dk. 29 Deniz Türüç (TÜMOSAN Konyaspor )
15. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahasına ortasına iyi yükselen Holse'nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
23. dakikada TÜMOSAN Konyaspor 1-0 öne geçti. Ceza sahasında top Borevkovic'in eline çarpması nedeniyle hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Bardhi, meşin yuvarlağı ve kaleci Okan Kocuk'u ayrı ayrı köşelere gönderdi. 1-0
35. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahasına ortasında Coulibaly'nin gelişine vurduğu top, kaleci Bahadır Han Güngördü'de kaldı.
43. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği yakaladı. Emre Kılınç'ın pasında Holse'nin yaklaşık 20 metreden sert vuruşunda top, defansa çarparak ağlarla buluştu. 1-1
