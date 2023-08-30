Birlikte çalışacaklar! Samsunspor ve Toulouse arasında 3 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı

Samsunspor ve Fransız futbol kulübü Toulouse arasında 3 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma, stratejik, teknik ve yönetim anlamında karşılıklı yetenek ve bilgi paylaşımını içeriyor. Her iki kulüp farklı projelerde birlikte çalışacak ve Toulouse, Samsunspor Futbol Akademisi'nin gelişimine aktif rol oynayacak. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, bu iş birliği ile kulübün Avrupa standartlarına ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor ve FransaLigue 1 takımı Toulouse arasında 3 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı.

SAMSUNSPOR'UN GELİŞİMİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

Samsunspor ile Toulouse kulübü arasında imzalanan iş birliği anlaşması, stratejik, teknik ve yönetim anlamında karşılıklı yetenek ve bilgi paylaşımını içeriyor. Anlaşma kapsamında her iki kulüp farklı projelerde birlikte çalışacak ve Toulouse, Samsunspor Futbol Akademisi'nin gelişimine aktif rol oynayacak.

FARKLI PROJELERDE BERABER ÇALIŞACAKLAR

Yaz dönemi boyunca gerçekleşen karşılıklı ziyaretlerin ardından imzalanan iş birliği kapsamında, her iki kulüp farklı projelerde gelişim için birlikte çalışacak. 2022'de Ligue 2 şampiyonu olarak Ligue 1'e yükselen ve 2023'te ilk kez Fransa Kupası'nı kazanan Toulouse FC; antrenman metodolojisi, altyapı gelişimi, genç yeteneklerin seçilmesi ve takıma kazandırılması gibi alanlarda bilgi ve deneyimini Samsunspor ile paylaşacak. Ayrıca Samsunspor Futbol Akademisi'nin gelişimi için de aktif rol oynayacak.

"AMACIMIZ AVRUPA KULÜPLERİ SEVİYESİNE GELMEK"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Samsunspor olarak amacımız Avrupa kulüpleri seviyesine gelmek. Türkiye standartlarının üzerinde, kalıcı ve sürdürülebilir başarıya odaklanmış bir kulüp olmak istiyoruz. Bunun ilk adımının akademiden başladığına inanıyoruz. Samsunspor Futbol Akademisi, Toulouse ile yaptığımız 3 yıllık anlaşma ile büyük bir fayda sağlayacak. Ağırlıklı olarak Toulouse'dan bilgi ve deneyim transferi yapacağız. Samsun'daki teknik heyetimizi ve kulüp yöneticilerimizi eğiterek, 3 yılda kulübümüzü Avrupa standartlarında bir akademiye kavuşturacağız. Yeni idman metotları uygulayacağız. Futbolcuların sağlıklarını, beslenme bilgilerini, mental düzeylerini ve fitness seviyelerini çok yukarı çekeceğiz. Her ay Toulouse'dan Samsun'a ve Samsunspor'dan Toulouse'a ekipler karşılıklı ziyaretlerde bulunarak ortak çalışacak" dedi.