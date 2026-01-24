Futbol: Trendyol Süper Lig
Samsunspor, Tredyol Süper Lig'in 19. haftasında Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı. Maç boyunca her iki takım da önemli pozisyonlar bulmasına rağmen gol atmayı başaramadı.
Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Yigit Arslan, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Celil Yüksel (Dk. 46 Ntcham), Makoumbou, Elayis Tavşan (Dk. 68 Mendes), Yalçın Kayan, Assoumou (Dk. 74 Tahsin Bülbül), Marius Mouandilmadji (Dk.68 Ndiaye)
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Djiksteel, Balogh, Haidara, Tayfur Bingöl (Dk. 68 Samet Yalçın), Linetty (Dk. 46 Rivas), Agyei (Dk. 79 Can Keleş), Keita, Show, Petkovic (Dk. 88 Serdar Dursun)
Sarı kartlar: Dk. 62 Show, Dk. 64 Tayfun Bingöl (Kocaelispor), Dk. 71 Yalçın Kayan (Samsunspor),
54. dakikada Rivas'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Keita'nın sert vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.
58. dakikada Soner Gönül'ün ceza sahası dışından sert vuruşunda topu kaleci Gökhan Değirmenci bloke etti.
70. dakikada Rivas'ın ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda top direğin dibinden yandan auta çıktı.
90. dakikada Soner Gönül'ün ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Yalçın Kayan'ın kafa vuruşunda top, direk dibinden auta çıktı.
Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.