Samsunspor, Kocaelispor ile Golsüz Berabere Kaldı
Samsunspor, Tredyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuç sonrası Samsunspor puanını 27'ye, Kocaelispor ise 24'e yükseltti.
Bu sonucun ardından Samsunspor 27, Kocaelispor ise 24 puana yükseldi.
Kaynak: ANKA / Spor