Haberler

Samsunspor, Kocaelispor ile Golsüz Berabere Kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, Tredyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuç sonrası Samsunspor puanını 27'ye, Kocaelispor ise 24'e yükseltti.

(SAMSUN) - Samsunspor, Tredyol Süper Lig'in 19. haftasındaki sahasında Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kocaelispor'u konuk etti. Karşılaşma 0-0'lık beraberlikle noktalandı.

Bu sonucun ardından Samsunspor 27, Kocaelispor ise 24 puana yükseldi.

Kaynak: ANKA / Spor
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı

Suriye ordusu, YPG ile ilgili kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Minneapolis'te tansiyon yüksek: ICE operasyonu sonrası NBA maçı ertelendi

Minneapolis yangın yeri, NBA maçı da oynanmadı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Mali'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı! Hem de eşinin yanında
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

Trump, gözünü bu kez o ülkeye dikti! Görmezden gelinemeyecek tehdit
Minneapolis'te tansiyon yüksek: ICE operasyonu sonrası NBA maçı ertelendi

Minneapolis yangın yeri, NBA maçı da oynanmadı
ABD'de 'felç edici buz fırtınası' alarmı! Marketler talan edildi, Haberler.com Washington Temsilcisi o anları aktardı

Ülke felaketi bekliyor! Market raflarında tek bir ürün kalmadı
Çocukların gözü önünde köpeği katletti

Bunu yapan insan olamaz! Çocukların gözü önünde katletti