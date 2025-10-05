Samsunspor ve Fenerbahçe İlk Yarıda Galibiyet Bulamadı

Haberler

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarıda her iki taraf da pozisyonlar yakaladı ancak gol atmayı başaramadı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji

Fenerbahçe : Tarık Çetin, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Szymanski, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca, En-Nesyri

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

18. dakikada Holse'nin ceza sahası içine pasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top, Coulibaly'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Tarık Çetin son anda meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

24. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içine hareketlenen En-Nesyri'nin yerden şutunda, kaleci Okan Kocuk yatarak topu önledi.

35. dakikada Samsunspor'da Musaba, topu filelere gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

41. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşu Asensio kullandı. Bu futbolcunun plasesinde, top az farkla yandan auta gitti.

45+2. dakikada Musaba'nın altıpas içine ortasında Holse'nin sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Tarık Çetin'e çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
