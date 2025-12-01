Haberler

Samsunspor ve Alanyaspor 1-1 Berabere Kaldı

Güncelleme:
Samsunspor, Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda Anthony Musaba'nın golüyle öne geçen Samsunspor'un üstünlüğü, 90+1'de Güven Yalçın'ın golüyle sona erdi. Maçın son dakikalarında Samsunspor'dan Joe Mendes kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Kadir Sağlam yönetti.

Ev sahibi Samsunspor 15. dakikada Anthony Musaba'nın attığı golle Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçti.  90 artı 1. dakikada Güven Yalçın'ın golüyle Alanyaspor beraberliği yakaladı ve skoru 1-1 yaptı. 90 artı 5. dakikada Joe Mendes kırmızı kart görerek takımı Samsunspor'u sahada 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Samsunspor sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

