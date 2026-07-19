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Samsunspor, Rick Van Drongelen'e veda etti

Samsunspor, Rick Van Drongelen'e veda etti
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Samsunspor, Hollandalı stoper Rick Van Drongelen'in Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer olduğunu duyurdu. Kulüp, veda mesajında oyuncuya teşekkür etti.

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, Hollandalı savunma oyuncusu Rick Van Drongelen'in Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a transfer olduğunu duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüp, 3 sezondur formasını giyen 27 yaşındaki stoper için sanal medya hesaplarından yayımladığı veda mesajında, Van Drongelen'in sahadaki mücadelesi, karakteri ve kulübe bağlılığıyla camianın unutulmaz isimleri arasında yer aldığını vurguladı. Paylaşımda, "Her mücadelede son düdüğe kadar savaştın, Atatürklü Arma'yı gururla taşıdın. Üç sezon boyunca sahada gösterdiğin tutku, mücadele ve aidiyete ailemizin unutulmaz isimlerinden biri oldun. Samsun'u ve büyük Samsunspor taraftarını kendi evin gibi benimsedin. Seni sadece başarılı bir futbolcu olarak değil; karakterin, duruşun ve forman için verdiğin mücadeleyle hatırlayacağız. Gösterdiğin emek, bıraktığın iz ve yaşattığın tüm anılar için teşekkür ederiz Rick. Bu arma ve bu şehir seni her zaman sevgiyle hatırlayacak. Yolun hep açık olsun" ifadelerine yer verildi.

2023 yılında Samsunspor'a katılan Rick Van Drongelen, yeni takımında Samsun'un plaka kodu olan 55 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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