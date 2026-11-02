Samsunspor üst üste 8. mağlubiyetle en uzun yenilgi serisi rekorunu kırdı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, üst üste aldığı 8. mağlubiyetle kulüp tarihinin en uzun yenilgi serisi rekorunu kırdı.

Yakın zamanda Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Samsunspor, bu sezon kötü gidişine 'dur' diyemiyor. Süper Lig'in ilk 2 haftasında alınan 4 puanın ardından puana hasret kalan Samsun temsilcisi, son olarak ligin 10. haftasında deplasmanda Başakşehir FK'ya 5-2 yenilerek üst üste 8. mağlubiyetini aldı.

Ligin ilk iki haftasında 4 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, sonrasında sırasıyla Fenerbahçe'ye 2-0, Kocaelispor'a 1-0, Çorum FK'ya 5-1, Erzurumspor'a 1-0, Trabzonspor'a 3-0, Kasımpaşa'ya 4-1, Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 ve Başakşehir FK'ya 5-2 kaybetti. Oynadığı son 8 maçta kalesinde 23 gol gören kırmızı-beyazlılar, rakip filelere ise 5 gol atabildi. Bu mağlubiyetlerin 5'ini Teknik Direktör Thorsten Fink idaresinde alan Samsunspor, son 3 mağlubiyeti ise Nenad Bjelica yönetiminde alarak geçen hafta kırdığı en uzun süre üst üste mağlup olma rekorunu yeniden kırdı.

Geride kalan 10 haftada 4 puan toplayarak ligin dibine demir atan Karadeniz temsilcisi, bu hafta ise kendi sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı