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Samsunspor üst üste 7. yenilgisiyle Süper Lig'de kulüp tarihinin rekorunu kırdı

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Samsunspor üst üste 7. yenilgisiyle Süper Lig'de kulüp tarihinin rekorunu kırdı
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Samsunspor, Süper Lig'de üst üste 7. yenilgisini alarak kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisi rekorunu kırdı. Yeni teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde son 2 maçını da kaybeden kırmızı-beyazlı takım, 9. haftada puana hasret kaldı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Süper Lig'de üst üste 7. yenilgisini alarak kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisi rekorunu kırdı.

Yakın zamanda Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Samsunspor, bu sezon kötü gidişine 'dur' diyemiyor. Süper Lig'in ilk 2 haftasında alınan 4 puanın ardından Samsun temsilcisi, puana hasret kaldı. Ligin 9. haftası geride kalırken, üst üste 7. mağlubiyetini alan kırmızı-beyazlılaraa yeni teknik direktör Nenad Bjelica da çare olamadı. Samsun temsilcisi, Bjelica ile çıktığı son 2 karşılaşmadan da sahadan boynu bükük ayrıldı.

Sezona Göztepe beraberliği ve Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Samsunspor, bu karşılaşmaların ardından oynadığı müsabakalarda Fenerbahçe'ye 2-0, Kocaelispor'a 1-0, Çorum FK'ya 5-1, Erzurumspor'a 1-0, Trabzonspor'a 3-0, Kasımpaşa'ya 4-1 ve son olarak Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 kaybetti.

Kırmızı-beyazlı takım, Amed Sportif Faaliyetler yenilgisinin ardından 1998, 2006, 2023 ve 2026 yıllarında egale ettiği en uzun üst üste mağlubiyet serilerini geride bırakarak 7 mağlubiyetle rekor kırmış oldu.

Karadeniz temsilcisi, bir sonraki maçında İstanbul'da Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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