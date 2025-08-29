Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 2025-2026 sezonu lig aşamasındaki rakiplerini öğrendi. Dinamo Kiev, Legia Varşova, AEK, Mainz, Hamrun Spartans ve Breidablik ile eşleşen kırmızı-beyazlı ekip, evinde ve deplasmanda maçlar oynayacak.

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde 2025-2026 sezonu lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Avrupa'nın üç numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'daki Grimaldi Forum'da çekilirken UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunan ekibi Panathinaikos'a elenen Samsunspor'un da Konferans Ligi'nde rakipleri belirlendi.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev (Ukrayna), Legia Varşova (Polonya), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile eşleşti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Dinamo Kiev, AEK ve Hamrun Spartans ile sahasında, Legia Varşova, Mainz ve Breidablik ile de deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kura çekimlerinde takımların rakipleri belirlenirken fikstür, maç tarihleri ??ve başlama saatleri daha sonra belirlenecek ve en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
Mehmet Ali Erbil, düğün sabahı TikTok'ta takı topladı

Mehmet Ali Erbil'den nikahın ertesi günü sıra dışı hareket
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahkeme 12 yılda karar verdi, haberi alan köylüler havaya uçtu

Mahkeme 12 yılda karar verdi, haberi alan köylüler havaya uçtu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.