Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-off Rakibi Belli Oldu

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Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunan ekibi Panathinaikos ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in galibiyle eşleşti. Maçlar 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belirlendi.

Organizasyonun play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.

Samsunspor, play-off turunda Panathinaikos (Yunanistan)- Shakhtar Donetsk (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Play-off turu maçları, 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Karadeniz ekibi, ilk karşılaşmayı deplasmanda oynayacak.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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