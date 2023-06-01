Samsunspor'un şampiyonluk kupası Alaçam'da sergilendi

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'un şampiyonluk kupası, Alaçamlı taraftarlarla buluşturuldu.

Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır ve beraberindekiler, şampiyonluk kupasını Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar'a götürdü.

Çakır, 11 yıllık özlemin ardından elde edilen şampiyonluk kupasını Samsun'un 17 ilçesindeki taraftarlarla buluşturmak istediklerini söyledi.

Acar ise Samsunspor'un şampiyonluk kupasını ilçelerinde görmenin kendilerine mutluluk verdiğini vurgulayarak, "Temennimiz Samsunspor'un Süper Lig'de kalıcı olmasıdır. Bize bu gururu yaşatan Samsunspor kulübü başkanına ve yönetimine teşekkür ederiz." dedi.