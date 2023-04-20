Samsunspor'un kaptanı Osman Çelik: Süper Lig'e lider olarak çıkmak istiyoruz

YILPORT Samsunspor'un kaptanı Osman Çelik, çok iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Camiamıza sezon başında verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Samsun şehri Süper Lig'i fazlasıyla hak ediyor. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde de Samsunpor'un, Avrupa kupalarına giden, ayaklarının üzerinde sağlam duran bir kulüp haline geleceğine eminim. Biz matematiksel olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledik ama birinciliği garantilemedik. Keçiörengücü maçını kazandığımız taktirde ligi birinci olarak çıkmayı da garantiliyoruz" dedi.

Süper Lig'e çıkmayı ligin bitimine 6 hafta kala garantileyen Samsunspor'un 31 yaşındaki kaptanı Osman Çelik, hafta sonu oynayacakları Keçiörengücü maçına tüm taraftarları davet etti. DHA'ya özel açıklamalarda bulunan kaptan Osman Çelik, sezon başında verdikleri sözü tuttukları için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig'de bu hafta sonu oynayacakları Keçiörengücü maçını kazanıp Süper Lig'e lider çıkmak istediklerini belirten kaptan Osman Çelik, "Biz matematiksel olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledik ama birinciliği garantilemedik. Keçiörengücü maçını kazandığımız taktirde ligi birinci olarak çıkmayı da garantiliyoruz. Seyircilerimiz de biletleri satışa çıkar çıkmaz anında bitirdi. Bu sezon ilk defa full bir statta oynayacağız. Onun heyecanı da var üzerimizde. Bizi güzel bir maç bekliyor. Biz de işimizi yapıp hak ettiğimiz Süper Lig'e birinci olarak çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.