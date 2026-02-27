Haberler

Samsunspor Basın Sözcüsü Çakır: Hedefimiz kesinlikle Rayo Vallecano'yu eleyip çeyrek finale gitmek

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Rayo Vallecano ile karşılaşacakları UEFA Konferans Ligi son 16 turunda çeyrek finale yükselmeyi hedeflediklerini açıkladı. Takımın gücüne inandıklarını belirten Çakır, rakibe saygı göstererek, avantajlı bir skorla Madrid'e gitmek istediklerini ifade etti.

SAMSUNSPOR Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Hedefimiz kesinlikle Rayo Vallecano'yu eleyip çeyrek finale gitmek. Bunu başaracak gücümüz de var ve buna yürekten inanıyoruz. Avrupa'da yolumuza devam ederek Samsunspor'un adını daha üst turlara yazdırmak istiyoruz" dedi.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Rayo Vallecano ile karşılaşacak. İki ayaklı eşleşmede Samsun'da oynanacak ilk karşılaşmadan avantajlı bir skorla ayrılarak Madrid'de turu geçen taraf olmak istediklerini ifade eden Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Avrupa Kupaları'nda bu başarıları tesadüfen yakalamadıklarını ifade eden Suat Çakır, "Rayo Vallecano ile iki ayaklı bir maç yapacağız. Ligde zor günler geçiriyor olabilirler ama kaliteli ve mücadele gücü yüksek bir takımları var. İspanya'nın köklü ve tecrübeli ekiplerinden biriyle oynayacak olmak bizim için önemli bir sınav olacak. Rakibimize saygı duyuyoruz ancak biz de güçlü ve ne istediğini bilen bir takımız. Avrupa'da bu noktaya tesadüfen gelmedik" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİ VE CAMİAMIZI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ'

Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselmek için çok çalışacaklarını söyleyen Çakır, "İnşallah Samsun'da şanlı taraftarlarımızı da arkamıza alarak avantajlı bir skor yakalayıp Madrid'e tur atlamaya gideceğiz. Sahada disiplinli, istekli ve inançlı bir oyun ortaya koyarak ülkemizi ve camiamızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz, teknik ekibimize güveniyoruz ve taraftarımızın desteğiyle çok daha güçlü bir takım haline geliyoruz. Bu tür büyük eşleşmeler kulübümüzün vizyonu açısından da son derece kıymetli. Hedefimiz kesinlikle Rayo Vallecano'yu eleyip çeyrek finale gitmek. Bunu başaracak gücümüz de var ve buna yürekten inanıyoruz. Avrupa'da yolumuza devam ederek Samsunspor'un adını daha üst turlara yazdırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

