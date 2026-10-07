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Samsunspor'un eski yöneticisi Av. Refik Moral hayatını kaybetti

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Samsunspor'un eski yöneticisi Av. Refik Moral hayatını kaybetti
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Samsunspor Kulübü'nde geçmiş dönemlerde başkan vekilliği, genel sekreterlik ve disiplin kurulu başkanlığı yapan Av. Refik Moral hayatını kaybetti. Kulüp, Moral'ın vefatını derin üzüntüyle öğrendiğini belirterek ailesine başsağlığı diledi.

Samsunspor Kulübü'nde geçmiş dönemlerde başkan vekilliği, genel sekreterlik, disiplin kurulu ve divan heyeti başkanlığı görevlerinde bulunan Av. Refik Moral, hayatını kaybetti.

Samsunspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Moral'ın vefatının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Kulübümüzde geçmiş dönemlerde disiplin kurulu başkanı olarak görev yapan ve camiamıza değerli katkılar sunan Av. Refik Moral'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Refik Moral'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Moral'ın vefatı, Samsunspor camiasında üzüntüyle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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