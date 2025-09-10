Haberler

Samsunspor'un Emre Kılınç'ı Ameliyat Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor'un futbolcusu Emre Kılınç, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonucu sağ el tarak kemiğindeki kırık nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da sağ el tarak kemiğinde kırık meydana gelen Emre Kılınç ameliyat edildi.

Kırmızlı-beyazlı kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Emre Kılınç'ın Trabzonspor maçında yaşadığı travma sonucunda sağ el 2. metakarp (tarak kemiği) kemiğinde kırık meydana geldiği belirtildi.

Emre Kılınç'ın Prof. Dr. Mehmet Demirtaş tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla ameliyat edildiği ve 31 yaşındaki futbolcunun en kısa sürede sahalara dönmesinin temenni edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni dalga operasyonda gözaltına alınan isimler belli oldu

Fotoğraf karesindeki gelin gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Z kuşağı Nepal'i yakıp yıkıyor: Televizyon binası ateşe verildi, çalışanlar camdan atladı

Z kuşağı ülkeyi yakıp yıkıyor: Gelen son görüntüler endişe verici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.