Samsunspor'un efsane futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi - Haberler

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Samsunspor'un efsane futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi

Haberler.com - Spor
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Samsunspor, Fenerbahçe ve A Milli Takım eski oyuncusu Celil Sağır, kalp krizi geçirdi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sağır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Samsunspor'un efsane futbolcusu Celil Sağır, geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede tedavi altına alındı. Sağır, Fenerbahçe ve A Milli Takım'da da forma giymişti.

Samsunspor'un efsane futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi

CELİL SAĞIR'INSAĞLIK DURUMU İYİ

Toplamda 12 sezon Samsunspor forması giyen Celil Sağır, Fenerbahçe ve A Milli takımda da görev almıştı. Eski futbolcu bugün Samsun'da kalp krizi geçirdi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvuran futbolcu daha sonra anjio oldu. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Celil Sağır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberler.com - Spor

Kalp Krizi Fenerbahçe Samsunspor Spor Haberler

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