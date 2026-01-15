Haberler

Samsunspor'un Avrupadaki rakibi belli oluyor

Samsunspor'un Avrupadaki rakibi belli oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu kura çekimi cuma günü yapılacak. Samsunspor, lig aşamasını 12. sırada tamamlayarak kuraya seribaşı olarak katılma hakkı kazandı. Samsunspor'un play-off turundaki rakibi KuPS Kuopio veya Shkendija olacak.

  • UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu kura çekimi yarın TSİ 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.
  • Samsunspor, lig aşamasını 12. sırada tamamlayarak play-off turuna seribaşı olarak katılacak.
  • Samsunspor, play-off turunda Finlandiya ekibi KuPS Kuopio veya Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile eşleşecek.

Samsunspor'un rakibinin belli olacağı UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu kura çekimi yarın yapılacak.

KURA ÇEKİMİ CUMA GÜNÜ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında play-off turu kura çekimi, TSİ 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

SAMSUNSPOR SERİBAŞI OLACAK

Lig aşamasını ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdırırken 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler, son 16 bileti için play-off turunda kozlarını paylaşacak. Samsunspor, lig aşamasını 12. sırada tamamlayarak kuraya seribaşı katılma hakkı kazandı.

RAKİP YA KUOPIO YA DA SHKENDIJA

Samsunspor, play-off turunda Finlandiya ekibi KuPS Kuopio veya Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile eşleşecek. Son 16 play-off turu karşılaşmaları, 19 ve 26 Şubat'da oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde mücaele edecek takımlar şöyle:

Seribaşı takımlar:

Samsunspor, AZ Alkmaar (Hollanda), Crystal Palace (İngiltere), Fiorentina (İtalya), Lausanne-Sport (İsviçre), Celje (Slovenya), Lech Poznan (Polonya), Rijeka (Hırvatistan).

Seribaşı olmayan takımlar:

Jagiellonia (Polonya), Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi), Noah (Ermenistan), Zrinjski (Bosna Hersek), Drita (Kosova), KuPS Kuopio (Finlandiya), Shkendija (Kuzey Makedonya), Sigma Olomouc (Çekya).???????

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Çocuklarını gözünü kırpmadan katledip canına kıydı
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde

Türk İHA'ları, komşu ülkede gerilimin tavan yaptığı bölgede
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi
Para poşetini çöpe attı, çöp poşetiyle bankaya gitti

Elindeki poşeti çöpe attı, bankaya gidince hayatının şokunu yaşadı
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi

Büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşmelere başladı
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: 'Hatırlamıyorum' dedi

Adı İmamoğlu ile anılan Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru