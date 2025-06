Samsunspor'un 60. Yıl Dönümü Kutlamaları

Samsunspor'un 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapan Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, " Samsunspor, yalnızca bir futbol kulübü değil; şehrimizin ortak değerlerinin, birlik ve beraberlik ruhunun simgesidir" dedi.

1965 yılında kurulan ve yıllar içinde Karadeniz'in kırmızı-beyaz sevdası haline gelen Samsunspor'un 60. yılını büyük bir gururla kutladıklarını ifade eden Kazım Yılmaz, kulübün sadece sportif başarılarıyla değil; şehrin sosyal ve kültürel hayatına kattığı değerlerle de ön plana çıktığını vurguladı. Yılmaz, "Samsun'umuzun gururu, Karadeniz'in kırmızı-beyaz sevdası Samsunspor'umuzun 60. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. 1965 yılında büyük bir inanç ve azimle kurulan Samsunspor, yalnızca bir futbol kulübü değil; aynı zamanda şehrimizin ortak değerlerinin, birlik ve beraberlik ruhunun simgesi haline gelmiştir. Geçmişten bugüne mücadele ruhuyla sahalarda varlık gösteren bu güzide kulüp, şehrimizin sosyal ve kültürel hayatında da önemli bir yer edinmiştir. Samsunspor'un tarihindeki acıların da, sevinçlerin de millet olarak hafızamızda özel bir yeri vardır. 20 Ocak 1989'da yaşadığımız elim trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcularımızı ve teknik ekibimizi rahmetle anıyor; kulübümüzün her daim onurlu duruşunu sürdüren yöneticilerine, futbolcularına ve büyük Samsunspor taraftarına teşekkür ediyorum. Çarşamba Ticaret Borsası olarak, yerel değerlerimize ve sporun birleştirici gücüne her zaman inandık, destek verdik. Samsunspor'umuzun her başarısı bizi gururlandırmaktadır. Bu vesileyle, Samsunspor'umuzun nice başarılarla dolu yeni yıllara ulaşmasını temenni ediyor; 60. yılını kutladığımız bu özel günde, tüm Samsunspor camiasına sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.