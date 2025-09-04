Haberler

Samsunspor, UEFA'ya Kadro Bildirimini Tamamladı

Samsunspor, UEFA'ya Kadro Bildirimini Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu belirleyerek, yeni transfer Tanguy Coulibaly'i listeye ekledi. Takımdan ayrılan Arbnor Muja'nın yerine getirilen Coulibaly, ayrıca U19 takımından Ebrima Ceesay da kadroda yer aldı.

beyazlılar, yeni transfer Tanguy Coulibaly'i de listeye ekledi.

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek olan Samsunspor, kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Kırmızı-beyazlı ekipte, liste bildirimine dakikalar kala takımdan ayrılan kanat oyuncusu Arbnor Muja'nın yerine yeni transfer Tanguy Coulibaly eklendi. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde bulunacak olan Pafos'a gönderilen forvet Nany Dimata'dan dolan boşluğu doldurmak için yapılacak transfer ise UEFA liste bildirimine yetiştirilemedi.

Ayrıca bu sezon U19 takımına transfer edilen ve şu ana kadar profesyonel olarak sadece 7 dakika top koşturabilen Malili forvet Ebrima Ceesay da kadroda yer aldı.

Samsunspor'un UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Okan Kocuk, Albert Posiadala, Efe Törüz

Defans: Joe Mendes, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Lubo Satka, Yunus Emre Çift

Orta saha: Celil Yüksel, Soner Aydoğdu, Olivier Ntcham, Tahsin Bülbül, Carlo Holse, Franck Atoen, Antoine Makoumbou, Afonso Sousa, Emre Kılınç, Polat Yaldır, Tanguy Coulibaly, Anthony Musaba

Forvet: Marius Mouandilmadji, Ebrima Ceesay

Öte yandan Samsunspor'da listeye isimleri verilmese de altyapıdan yetişmiş ve 21 yaş altında bulunan Bedirhan Çetin ve Muhammet Ali Özbaskıcı da statü gereği maçlarda oynayabiliyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhuriyet savcısının boğazının kesildiği olayla ilgili kan donduran detay

Cumhuriyet savcısının boğazının kesildiği olayla ilgili çarpıcı detay
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, katiliyle aynı karede

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, katiliyle aynı karede
İşte CHP'yi karıştıran o delege: İmamoğlu ve Çelik'le yan yana fotoğrafı var

İşte her şeyi başlatan o delege
Montella ve Merih'ten 'Futbolcular arasında sorun var mı?' sorusuna yanıt

Bütün ülkenin cevabını merak ettiği soruyu yanıtladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takım kaptanı listede yok! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu

Takım kaptanı listede yok! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.