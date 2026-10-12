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Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna ulaşan Thorsten Fink'e veda etti

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Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna ulaşan Thorsten Fink'e veda etti
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Samsunspor, Teknik Direktör Thorsten Fink'e emek ve katkılarından dolayı teşekkür ederek veda etti. Kulüp, 2025-26 sezonunun ikinci yarısında başlayan birliktelikte UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna ulaşmanın gururunu paylaştı.

Samsunspor, Teknik Direktör Thorsten Fink'e kulübe verdiği emek ve katkılardan dolayı teşekkür ederek veda etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Samsunspor için harcadığı emek, üstlendiği sorumluluk ve görev süresi boyunca sergilediği profesyonellik için Thorsten Fink'e teşekkür ediyoruz. 2025-26 sezonunun ikinci yarısında başlayan birlikteliğimizde, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna ulaşmanın gururunu birlikte yaşadık. Kulübümüzün Avrupa yolculuğunda kendisinin ve ekibinin sağladığı katkılar her zaman özel bir yere sahip olacaktır. Thorsten Fink'e saygı ve iyi dileklerimizle veda ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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