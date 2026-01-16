Haberler

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler belli oldu

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla eşleşti. İlk maç 19 Şubat'ta, rövanş ise 26 Şubat'ta oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Lig aşamasını 12. sırada tamamlayan ve kuraya seribaşı olarak katılan Samsunspor, son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile karşılaşacak.

Kırmızı-beyazlılar, eşleşmenin ilk maçını 19 Şubat Perşembe günü deplasmanda, rövanş mücadelesini ise 26 Şubat Perşembe günü sahasında oynayacak.

Son 16 play-off turunda eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Shkendija (Kuzey Makedonya) - Samsunspor

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Lech Poznan (Polonya)

Zrinjski (Bosna Hersek) - Crystal Palace (İngiltere)

Sigma Olomouc (Çekya) - Lausanne-Sport (İsviçre)

Noah (Ermenistan) - AZ Alkmaar (Hollanda)

Jagiellonia (Polonya) - Fiorentina (İtalya)

Drita (Kosova) - Celje (Slovenya)

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Rijeka (Hırvatistan)

