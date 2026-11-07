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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yenerek 8 maç sonra kazandı

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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yendi. Sekongo'nun 39. dakikadaki golüyle öne geçen Samsunspor, ligde 8 maç sonra kazanarak üç puanı aldı.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Gürcan Hasova, Mert Bulut, Selim Şenöz

Samsunspor : Bilal Bayazıt, Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Watt, Samed Onur, Coulibaly (Dk. 90+2 Guarino), Sekongo (Dk. 78 Ohlenschlaeger), Sousa (Dk. 72 Assoumou), Bayo (Dk. 72 Elayis Tavsan)

TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Göngördü, Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Andzouana), Awaziem, Baniya, Masuaku, Toht (Dk. 46 Jevtovic), Melih İbrahimoğlu, Colley (Dk. 77 Enis Bardhi), Gonçalves (Dk. 61 Enis Destan), Dompe, Muhammed Mustafa (Dk. 61 Muleka)

Gol: Dk. 39 Sekongo ( Samsunspor )

Sarı kartlar: Dk. 14 Samed Onur, Dk. 90+5 Mendes, Dk.90+6 Elayis Tavsan ( Samsunspor ), Dk. 40 Masuaku, Dk. 85 Enis Destan (TÜMOSAN Konyaspor )

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yendi.

64. dakikada Dompe'nin ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.

68. dakikada Awaziem'in kullandığı serbest atışta defanstan seken top Andzouana'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas içinden şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

Müsabakadan 1-0 galip ayrılan Samsunspor, ligde 8 maç sonra kazandı.

Kaynak: AA
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