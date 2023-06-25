Samsunspor transfer gündeminde Köln'den Schindler ve Galatasaray'dan Taylan Antalyalı var

Samsunspor'un transfer gündemindeki isimler Köln'den Kingsley Schindler ve Galatasaray'dan Taylan Antalyalı. Mbaye Diagne iddiaları ise bizzat Başkan Yıldırım tarafından yalanlandı.

BAYRAM ÖNCESİ AÇIKLANACAK MI?

Samsun ekibi için ismi gündeme gelen bir diğer isim Taylan Antalyalı. Geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık statüsünde forma giyen Taylan için Galatasaray ile temas kuruldu. Yönetim Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı için Galatasaray kulübüne teklifte bulundu. İsmi gündeme gelen Karagümrük'ten Mbaye Diagne içinde Başkan Yıldırım açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Başkan Yıldırım, "Lütfen yalan haber yapmayın. Samsunspor'un hiç ilgisinin olmadığı bir oyuncu. Allah yardımcısı olsun" dedi.