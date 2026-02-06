Haberler

Samsunspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Maç, 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Kırmızı-beyazlı takım, Trabzonspor'u yenerek yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Kırmızı-beyazlı takım, bu maç öncesinde 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi ile 30 puan topladı.

Geçen hafta Kasımpaşa karşısında 7 haftalık galibiyet hasretine son veren Samsun ekibi, Karadeniz derbisinde Trabzonspor'u yenerek yükselişine devam etmek istiyor.

Samsunspor'da sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

İki ekibin sezonun ilk yarısında Trabzon'da karşı karşıya geldiği mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
