Fatih Karagümrük-Samsunspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Samsunspor'un teknik direktör Thorsten Fink, kendi oyun stilini gösterebilmesi için 2 transfer dönemine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Thorsten Fink, müsabakanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oyunculardan bu maç için daha fazlasını beklediğini aktaran Fink, "Daha hızlı bir şekilde öne oynamamız gerekiyordu. Kısa süredir buradayız. Oyunun kontrolü bizdeydi ama paslarımız iyi değildi. İstediğimiz kadar pozisyon üretemedik. Kalemizi gole kapatmamız önemliydi. Çok fazla çalışmamız gerekiyor. Rakibe pozisyonlar verdik. Mutlu değiliz. Perşembe günü Shkendija ile oynayacağımız UEFA Konferans Ligi maçı çok önemli. Video analizi yapmamız lazım. Bazı oyuncularımız geri dönecek. Olivier Ntcham ile eşinin çocuğu oldu. O yüzden burada değildi. Aile her şeyden önce gelir. Gelecekte oyuncularımdan daha fazlasını bekliyorum. Defans arkasına yapacağımız koşularla daha fazla pozisyona girmemiz gerekiyor. Bu takım, daha fazlasını yapabilir. " diye konuştu.

Kaleci Okan Kocuk'un çok performans gösterdiğini dile getiren Alman teknik adam, "Takım halinde daha iyi olmamız gerekiyordu. Daha cesur olmalıydık. Topu kaybetmekten korkutğumuz için sıkıntılar yaşadık. Shkendija maçında daha iyi pozisyonlara girmiştik. Bugün oynama şeklimizden mutlu değilim. Biraz zamana ihtiyacım var. Oyun şeklini anlamak için zaman ihtiyacım var. Ön tarafa oynarken daha cesur olmalıyız. Defans arkasına koşu yapmalıyız. Sadece yan pas yapmamalıyız. Daha seri oynamalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Takımda kötü hava sezmediğini vurgulayan Fink, "6 gündür buradayız. Takımdan pozitif bir ruh hali seziyorum. Negatif bir hava yok. Takımımın iyi bir karakteri var. Pozitif bir ortam var." dedi.

"Oyuncuları tanımam lazım"

Yazın transferler yapacaklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Benim oyun stilimi göstermem için iki transfer dönemine ihtiyacımız olacak. Elimizdeki oyuncularla da daha iyisini yapabiliriz. Oyuncuların kapasitelerini anlayabilmemiz için zaman ihtiyacımız var. Oyuncuları tanımam lazım. Bu takımın lideri benim ama daha 6 gündür buradayız. Net bir şey söylemem zor. Daha iyisini yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Marius Mouandilmadji yerine ön tarafta Cherif Ndiaye'ye görev vermesinin sebebini açıklayan Fink, "Kimin daha iyi olduğunu öğrenmem için zamana ihtiyacımız var. Mouandilmadji, daha uzun süredir burada ve kendisi kaliteli bir forvet. Cherif Ndiaye de kaliteli bir forvet. Mouandilmadji, daha fazla gol attı. Son maçta da yedekten gelip, gol attı. Kendisi güçlü ve ileride top tutuyor. Cherif Ndiaye de teknik bir oyuncu. Forvetlerimizin gol atması için daha fazla orta açılması ve daha fazla pas atılması lazım." diyerek sözlerini tamamladı.