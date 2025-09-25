Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Transfer Sezonunun Kapanmasıyla Daha İyi Olacağız

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, "Açıkçası transfer sezonu kapandığı için çok çok mutluyum. Sonuç olarak, transfer sezonunun sona ermesiyle birlikte artık kadromuza kattığımız oyunculara oyun stilimizi net bir şekilde aktarma ve onları takıma entegre etme konusunda tamamen bu işe odaklanma fırsatımız olacak" dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK karşılaşması öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gaziantep FK'nın güçlü ve dinamik bir takım olduğunu belirten Thomas Reis, "Sonuç olarak onlar da lige gayet iyi bir başlangıç yaparak başladılar. Güçlü bir oyun tarzına sahipler. Sahanın her tarafında bire bir oynamaya çalışan bir rakibe karşı oynayacağız. Bizim de elbette ki buna göre çözümlerimiz olacaktır. Çünkü ona göre antrenmanlarımızı yaptık. Mutlaka zor bir karşılaşma olacaktır diye düşünüyorum. Bizde son oynamış olduğumuz Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında çok iyi bir performans gösterdik. Özellikle maçın ikinci yarısında oyuncuların inanılmaz bir özveriyle güzel bir performans gösterdiler. Bu karşılaşmada nasıl bir performans göstereceğimize bakacağız" diye konuştu.

'YENİ OYUNCULARIMIZIN ADAPTASYON SÜRECİ YAŞAMASI NORMAL'

Süper Lig'de önceki haftalarda oynadıkları karşılaşmaları değerlendiren Reis, "Elbette takımımızdan ayrılan bir iki çok önemli, değerli oyuncularımız da oldu. Kasımpaşa karşılaşmasına baktığımızda tabii o karşılaşma biraz farklı bir şartta oynandı. Sonuç olarak dar bir kadromuz vardı ve yeni yapmış olduğumuz transferlerden de faydalanamamıştık. Bu sebepten dolayı o karşılaşmayı ayrı bir yere koymamız gerekiyor. Fatih Karagümrük karşılaşmasına baktığımızda ise ofansif anlamda özellikle tamamen yeni oyuncularla oynadık. Elbette ki onların biraz adaptasyon süreci olmuş olması normal. Çünkü felsefemizi, oyun şeklimizi, oyun stilimizi öğrenmeleri için biraz zamanı ihtiyaçları olacaktır. Elbette ki herhangi bir bahane sunmaya da çalışmıyorum ama tam olarak içinde bulunmuş olduğumuz durumu da anlatmam gerekiyor. Açıkçası transfer sezonu kapandığı için çok çok mutluyum. Sonuç olarak bundan sonra artık transfer sezonu bittiği için de transfer ettiğimiz oyuncularla artık net bir şekilde oyun stilimizi onlara öğretmek anlamında, onları takıma entegre etmek anlamında tamamen o işimize odaklanma fırsatımız olacak" ifadelerini kullandı.

'TAKIM OLARAK ÇOK İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK'

Bundan sonraki karşılaşmalarda daha iyi futbol oynamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Reis, "Elbette ki yeni gelen oyuncuların futbol anlamında size iyi şeyler verebilmesi için biraz zamana ihtiyacınız olabiliyor o adaptasyonu gerçekleştirebilmeniz için. Takıma alışabilmeleri için futbol kültürümüze alışabilmeleri için biraz zamana ihtiyaçları olabiliyor. Ama biz de takım olarak çok iyi bir başlangıç yaptık bu sene. Sonuç olarak totalde oynamış olduğumuz 6 karşılaşmadan 11 puan çıkardık. Umarım çok daha iyi bir performans gösterir ve geçen sene gibi herkesi mutlu edecek, yüzleri güldürecek bir performans gösteririz. Ama dediğim gibi yeni oyuncularımızın biraz adaptasyona ihtiyaçları olacak, biraz zamana ihtiyaçları olacak. Lige iyi bir başlangıç yaptığımız düşüncesindeyim. Totalde toplamış olduğumuz 11 puan var ve dördüncü sıradayız. Tabii şunu da eklemek istiyorum. Son oynamış olduğumuz 3 karşılaşmaya baktığımızda açıkçası iki takım sadece defans yapmaya gelmişlerdi. Almış oldukları bir puanla da mutlu olan rakiplerdi. Elbette topun bizde kalması çok çok önemli. Biz pas oyunu oynamaya çalışan bir takımız. Tabi antrenmanlarda bu kapanan takımlara karşı çözümler üretmeyi de çalışıyoruz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kapanan rakiplere karşı bile çok net fırsatlarımız vardı ama ne yazık ki o üçüncü bölgede son pasları düzgün yapamadık ve ceza sahasında da doğru pozisyon alamadık sıkıntımız buydu. Gol pozisyona girmede ve o son tercihlerde yanlış seçimler, yanlış tercihler yaptığımız için de istediğimiz sonucu ne yazık ki alamamıştık" ifadelerini kullandı.