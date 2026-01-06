Thomas Reis: 'Agresifliğe ihtiyacımız var'

Haberler

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe'ye 2-0 kaybettikleri Turkcell Süper Kupa yarı final maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın isteklerini sahaya yansıtamadığını ve agresif olmaları gerektiğini vurguladı.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe'ye karşı ilk yarı istediklerini gerçekleştiremediklerini belirterek, "İkinci yarı sistem değişikliği de olmak üzere birçok değişiklik yaptık ancak agresif değildik. Agresifliğe ihtiyacımız var" dedi.

Samsunspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe'yi aldıkları galibiyet sebebiyle kutlayarak, "Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. İlk yarı istediklerimizi gerçekleştiremedik. İkinci yarı sistem değişikliği de olmak üzere birçok değişiklik yaptık ancak agresif değildik. Agresifliğe ihtiyacımız var. Ligin ikinci yarısı bizim adımıza zorlu geçecek. Sakat oyuncularımız var. Onların biran önce gelmesini istiyoruz. Ligin ikinci yarısına iyi başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
