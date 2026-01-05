Thomas Reis: En iyisini yapmaya çalışacağız

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, "Burada en iyisini yapmaya çalışacağız. İki hoca da iki takım da kazanmak için oynayacaktır" dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve takım kaptanı Zeki Yavru, Turkcell Süper Kupa yarı final maçı öncesi Adana Yeni Stadı'nda açıklamalarda bulundu. Reis, iyi bir yıl dileğini belirterek, "Yarınki karşılaşma güzel bir maç olacak. İlk yarıya bakınca çok yoğun bir maç trafiğinden geçtik. Çok sakat oyuncumuz var ancak buradayız, bu kulvardayız. Burada en iyisini yapmaya çalışacağız. İki hoca da iki takım da kazanmak için oynayacaktır. Yarın da elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

ZEKİ YAVRU: MAÇIN ZORLUĞUNUN BİLİNCİNDEYİZ

Zeki Yavru ise kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Geçen sezon göstermiş olduğumuz büyük başarının ardından burada, bu turnuvada bulunmanın mutluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yarınki maçın zorluğunun bilincindeyiz. Bizler de iyi hazırlandık. Zor bir ilk yarı geçirdik. Hem Avrupa'da hem de ligde zorlu süreçler geçirdik. Sakatlığı bulunan, aramızdan ayrılan arkadaşlarımız var. Ne olursa olsun buraya geldik. Yarın kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için buradayız" diye konuştu.