Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: 'Zorlu deplasmanda geri adım atmadık'

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Galatasaray mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "3-0 olmasına rağmen zorlu deplasmanda bile geri adım atmadık. Güzel bir ışık verdik. Kazanmak için oynadığımız bir deplasmandı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray'a 4-2 yenildi. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Maçtan önce maçın zor olacağını biliyorduk. İlk yarıda dengeli giden bir oyun vardı. Dengeyi bozan bizim golleri atamamız, Galatasaray'ın girdiği pozisyonların gol olması. Bir anda maç 3-0 oldu. Savunmada daha iyi durmamız gerekiyordu. Galatasaray'ın hücum silahlarının etkili olacağını biliyorduk. Torreira ve Kerem Demirbay'ın da kritik müdahaleleri var. Pes etmedik. İkinci yarıda oyun anlamında geride kalmadık. Bir anda 3-0'dan, 3-2'ye geldi ve oyun bizim lehimize dönmek üzereydi. Emre Kılınç 3-2 iken kaçırdığı golden sonra 4-2 oldu. 3-0 olmasına rağmen zorlu deplasmanda bile geri adım atmadık. Güzel bir ışık verdik. Kazanmak için oynadığımız bir deplasmandı. Galatasaray'ın gücü belli. Çok kaliteli bir takım. Savunma anlamında yaptığımız hatalardan golleri yedik. Yeni bir takımız. 4. haftada 3. deplasmanı oynadık. Bu hafta yine bir deplasmanda gideceğiz, Antalya'ya. Taraftarımızın skor anlamında beklentileri galibiyet ama oyun anlamında takımlarından umutlu olduklarını düşünüyorum. Eksiklerimizi çalışmalarla tamamlayacağız. Yeni bir takım, sabra ihtiyacımız var. Önümüzdeki süreçte çok güçlü bir Samsunspor olacak. Bugün bu çok net bir şekilde görüldü. 4. haftada 3 deplasmanda ve iç sahada Fenerbahçe maçı var. Yeni bir oluşan bir takım olduğumuz için zorlu bir fikstür diye düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL