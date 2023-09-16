Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: 'Galatasaray'ın gücü belli, çok kaliteli bir takım'

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "3-0 olmasına rağmen zorlu deplasmanda geri adım atmadık. Güzel bir ışık verdik. Kazanmak için oynadığımız bir deplasmandı. Galatasaray'ın gücü belli. Çok kaliteli bir takım" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında Samsunspor'u sahasında 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu. 3-0 geriye düşmelerine rağmen oyunu bırakmadıklarını belirten Eroğlu, "Maçın zor olacağını biliyorduk. İlk yarıda dengeli giden bir oyun vardı. Dengeyi bozan bizim golleri atamamamız, Galatasaray'ın girdiği pozisyonların gol olmasıydı. Bir anda maç 3-0 oldu. Savunmada daha iyi durmamız gerekiyordu. Galatasaray'ın hücum silahlarının etkili olacağını biliyorduk. Torreira ve Kerem Demirbay'ın da kritik müdahaleleri var. Pes etmedik. İkinci yarıda oyun anlamında geride kalmadık. Bir anda 3-0'dan, 3-2'ye geldi ve oyun bizim lehimize dönmek üzereydi. Emre Kılınç'ın maç 3-2 iken kaçırdığı golden sonra skor 4-2 oldu. 3-0 olmasına rağmen zorlu deplasmanda geri adım atmadık. Güzel bir ışık verdik. Kazanmak için oynadığımız bir deplasmandı. Galatasaray'ın gücü belli. Çok kaliteli bir takım. Savunma anlamında yaptığımız hatalardan golleri yedik. Yeni bir takımız. 4'üncü haftada 3'üncü deplasmanı oynadık. Bu hafta yine bir deplasmanda gideceğiz. Taraftarımızın skor anlamında beklentileri galibiyet ama oyun anlamında takımlarından umutlu olduklarını düşünüyorum. Eksiklerimizi çalışmalarla tamamlayacağız. Yeni bir takım, sabra ihtiyacımız var. Önümüzdeki süreçte çok güçlü bir Samsunspor olacak. Bugün bu çok net bir şekilde görüldü. 4'üncü haftada 3 deplasmanda ve iç sahada Fenerbahçe maçı var. Yeni oluşan bir takım olduğumuz için zorlu bir fikstür diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.