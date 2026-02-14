Haberler

Samsunspor, Thomas Reis ile yollarını ayırdı

Samsunspor, Teknik Direktör Thomas Reis ile yollarını ayırdığını duyurdu. Reis, geçtiğimiz sezon takımı ligde üçüncülüğe taşıyarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Teknik Direktör Thomas Reis ile yollarını ayırdığı duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2024/2025 sezonunda göreve başlayan ve ilk yılında takımımızı lig üçüncülüğüne taşıyarak tarihi bir başarıya imza atan Teknik Direktörümüz Thomas Reis ile vedalaşıyoruz. Görev süresi boyunca ortaya koyduğu vizyon, çalışma disiplini ve özellikle UEFA Konferans Ligi süreci başta olmak üzere kulübümüze kazandırdığı sportif başarılarla önemli kilometre taşlarında pay sahibi olmuştur. Kulübümüze kattığı değer ve emekleri için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi. - SAMSUN

