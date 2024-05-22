Üye Girişi
Haberler

Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, teknik direktör Markus Gisdol'un yeni sezonda görevine devam etmeyeceğini duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Markus Gisdol'un yeni sezonda görevine devam etmeyeceğini duyurdu.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "2023/24 Futbol Sezonunda birlikte yol yürüdüğümüz ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Teknik Direktörümüz Sayın Markus Gisdol ile Kulüp Yönetimimiz arasında görüşmeler bugüne kadar birkaç sefer yapılmış ve Kulübümüz, kendisiyle yeni sezonda da çalışmak istediğini her fırsatta iletmiştir.

Yapılan son görüşmede de kendisine kalması için son teklifimizi sunmuş olmamıza rağmen, Sayın Markus Gisdol kendi kararından dönmemiş, kısacası ikna yönündeki tüm çabalara rağmen yeni sezonda bizimle devam etmek istemediğini dile getirmiştir.

Sayın Gisdol, Kulübümüzden, Şehrimizden ve Taraftarımızın desteğinden çok mutlu olduğunu, burada hep başarıyla anılmak istediğini ve geçmişte yaşadığı kötü ve başarısız tecrübeleri tekrar Samsunspor'da yaşamak istemediğini ileterek ayrılma kararı aldığını ifade etmiştir. Eğer bir gün Türkiye'de çalışmayı düşünürse bu kulübün Samsunspor'dan başka bir kulüp olmayacağını defaatle ifade etmiştir.

Samsunspor'u uzun süre sonra yükselmiş olduğu Süper Lig'de tutma başarısı gösteren ve Kulübümüzün başarısına birçok katkı sunan Sayın Markus Gisdol ve Ekibine tüm Samsunspor Camiası, Taraftarları, Yönetimi ve Çalışanları adına çok teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

Bu konuda kendisi de gereken detaylı açıklamaları bugün veya yarın Kulübümüzün resmi kanalları aracılığıyla siz değerli kamuoyu ile paylaşacaktır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Samsunspor Spor Haberler

Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

 Evine çağırdığı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Karısını 'annesi' olarak tanıtmış

Evine çağırdığı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Karısını "annesi" olarak tanıtmış

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Mehmed Ali Kağıtçı kimdir? Mehmed Ali Kağıtçı kaç yaşında, nereli? Mehmed Ali Kağıtçı hayatı ve biyografisi! Beşiktaş-Trabzonspor ZTK finali hakemi kim? Ziraat Türkiye Kupası final maçını kim yönetecek? Yaprak Dökümü'nde Cem neden öldü? Yaprak Dökümü'nde Cem karakterinin ölüm sebebi ne? 23 Mayıs Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 23 Mayıs burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Mayıs günün maçları nereden izlenir? Karısını annesi olarak tanıtıp 12 yaşındaki kızı taciz etti! Olay ne, nerede oldu? Philips boykot mu? Philips İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Philips Türk malı mı, sahibi kim? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ! #129349 Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? #9917 Yarın okullar tatil mi? 23 Mayıs okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Senua's Saga: Hellblade II İncelemesi: Büyüleyici Grafikler ve Derin Hikaye Ayhan Bora Kaplan davasındaki Süleyman Soylu detayı ne? Olay ne, ne oldu? Survivor final tarihi ne zaman? Survivor All Star ne zaman bitecek, şampiyonluk ödülü nedir? Sakarya Belediyesi hangi parti? Sakarya Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Sakarya yerel seçim sonuçları! Ubisoft'un Ücretsiz FPS Oyunu XDefiant Piyasaya Sürüldü: İşte Sistem Gereksinimleri
Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi! Mağdur sayısı 150'yi geçti

Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi! Mağdur sayısı 150'yi geçti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title