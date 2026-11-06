Samsunspor taraftarı 8 maçlık yenilgi serisinde antrenmanda takıma destek verdi

SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig'de üst üste 8 maçını kaybeden Samsunspor'da taraftarlar antrenmana gelerek takıma havai fişek ve meşalelerle destek verdi. Kaptan Emre Kılınç, taraftarlara Konyaspor maçının final maçı olduğunun farkında olduklarını belirterek galibiyet sözü verdi.

Ligde üst üste 8 maçtır kaybeden Samsunspor'da taraftarlar, yarın oynanacak maç öncesi Nuri Asan Tesisleri'ne gelerek futbolculara başarılar diledi. Havai fişek ve meşaleler eşliğinde tezahürat yapan taraftarlar, Konyaspor maçı için galibiyet sözü istedi. Taraftarların yanına giden takım kaptanı Emre Kılınç, 3 puan sözü verirken Teknik Direktör Nenad Bjelica ise tek tek taraftarların elini sıkarak teşekkür etti.

"Konyaspor maçının final maçı olduğunun da farkındayız"

Yarınki maçtan alınacak galibiyetle çıkış yakalamak istediklerini ifade eden Emre Kılınç, "Allah hepinizden razı olsun. Bugüne kadar bizlere hep destek verdiniz. Haftalardır belki de hak etmediğimiz kadar bizleri desteklediniz. Herkes her şeyin farkında. Konyaspor maçının final maçı olduğunun da farkındayız. Söz veriyoruz, terimizin son damlasına kadar savaşacağız. İnşallah siz taraftarlarımızın desteğiyle beraber galip geleceğiz. Tek isteğimiz bizleri 90 dakika desteklemeniz. Maç 90 dakika. İnşallah şeytanın bacağını kıracağız. Sadece sizlerin desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Samsunspor, yarın saat 16.00'da kendi sahasında ligin 11. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı